تجار العاصمة: الرقابة مازالت مفقودة والأسعار الاسترشادية أنعشت التجارة العشوائية

كتب : جهاد الطويل منذ 20 دقيقة

دعت شعبة تجار الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى تنظيم رقابة على الأسواق عقب تطبيق الأسعار الاسترشادية، خاصة مع ارتفاع معدل التجارة العشوائية "السريحة" منذ التطبيق.

وقال يحيى السني، رئيس الشعبة، إن شعبته طالبت بفتح حوار شامل مع وزارة التموين لتنظيم أسواق الجملة، والسيطرة على تفاقم ظاهرة الأسواق الموازية والتجار غير الشرعيين، "الذين ليس لهم سجل تجاري"، و"الذين يستحوذون على مساحات تسويقية كبيرة دون الخضوع لأي نوع من الرقابة، ما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات حصيلة الضرائب المستحقة من تلك التجارة العشوائية".

كشف رئيس الشعبة أن قائمة أسعار سوق الجملة لازالت يحكمها قانون العرض والطلب، ولا قيمة للأسعار الاسترشادية، لافتا إلى أن متوسط سعر السلعة في سوق الجملة لكل صنف يختلف من مدينة لأخرى، طبقا لمواصفات كل منتج وطبيعة سوق التجزئة الذي تعرض فيه البضائع.