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الغرف التجارية: لا بديل عن تحديث التجارة لضبط الأسعار في الأسواق

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الغرف التجارية: لا بديل عن تحديث التجارة لضبط الأسعار في الأسواق الغرف التجارية: لا بديل عن تحديث التجارة لضبط الأسعار في الأسواق
توصيات بسرعة إنشاء بورصات سلعية والإفصاح اليومي عن التسعيرة

كتب : جهاد الطويل منذ 5 دقائق

رصدت الأجهزة الفنية للاتحاد العام للغرف التجارية التطورات الحالية على المنتجات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة، وتبين أن هناك عددا من تلك المنتجات يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار متضخمة مما يضع أعباء أكثر على المواطنين.

وحدد الاتحاد، في بيان له، اليوم، التعامل مع هذه الظاهرة من خلال مسارين، أحدهما فوري كعلاج مؤقت من خلاله التنسيق مع كل الغرف التجارية في المحافظات للإعلان والإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لأسعار الجملة وأسعار المستهلك التي تم التداول عليها خلال كل يوم، أما المسار الثاني فيعتمد على تنمية منظومة التجارة الداخلية، ما يؤدي إلى التعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال تطوير آليات العرض وزيادة كفاءته بشكل يطرح السلع بأسعار منخفضة، إضافة لضبط أسعار منظومة النقل واللوجستيات لأنها دائما المسؤولة عن زيادة التكلفة.

وأوصى الاتحاد بسرعة إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات بها مراكز فرز وتعبئة وتسعير وذلك لخفض الهالك وتوفير المعلومات وإدراج هذا القطاع في التجارة المنظمة والخروج به من دائرة العشوائية.

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