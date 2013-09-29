وزير الإسكان: انتهاء توصيل المرافق لجميع مناطق "ابني بيتك" آخر نوفمبر

كتب : أحمد مصطفى منذ 4 دقائق

أكد إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الانتهاء من توصيل المرافق لجميع مناطق مشروع "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر آخر نوفمبر المقبل.

وقال محلب، خلال افتتاحه اليوم أعمال التطوير بميدان النهضة ومحيطه، بمشاركة عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، إن حجم الدمار كان كبيرًا في الميدان وتم حشد عدد كبير من العمال والفنيين من مختلف التخصصات، وتم البدء بتمثال نهضة مصر ومسلة الشهداء لما لهما من بعد تاريخي، وانتهت فرق العمل من الأعمال في الوقت المحدد.

من جهة أخرى، عقد إبراهيم محلب، أمس، أول لقاء مع العاملين في وزارة الإسكان، حيث قرر تخصيص ساعتين أسبوعيًا للقائهم، لسماع وبحث أي شكوى أو اقتراح لتطوير الأداء بالوزارة والنهوض بنواحي العمل المختلفة.

وأكد الوزير أنه سيكون حريصًا على حل أي مشكلة يتم تقديمها، وسيرحب بكل فكرة تطرح، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنظيم اللقاءات بحيث يخصص لكل قطاع بالوزارة أسبوعًا لتتاح الفرصة كاملة للعاملين لعرض مقترحاتهم وأفكارهم وشكاواهم.