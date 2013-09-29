70 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل محطة كهرباء حلوان

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

شهد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، مراسم التوقيع النهائي على اتفاقية قرض مقدم من صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 70 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان. وقـع نيابة عن الحكومة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وسليمان الحربيش المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية نيابةً عن الصندوق، وذلك بحضور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة.

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال زيادة قدرة نظام توليد الكهـرباء والحـفاظ على استقـرار هـذا النظـام عن طريق إنشاء محطة توليد بخارية تضم ثلاث وحدات، وتقدر قدرتها الإجمالية بـ 1950 ميجاوات، ومخطط لها أن تبدأ التشغيل خلال عام 2017، كما يساهم المشروع في تطوير كفاءة وأمن الإمداد بالكهرباء من خلال زيادة سعة الكهرباء المولدة بشبكة الكهرباء وتوفير كميات كافية ومضمونة من الكهرباء لمختلف المستهلكين شاملا المنازل السكنية والعمال الزراعيين والأعمال والصناعات، وتعد الشروط التمويلية لهذا القرض مناسبة جدا.

وأعرب الدكتور حازم الببلاوي، عن تقدير الحكومة المصرية لحرص صندوق الأوبك للتنمية الدولية على مساندة الاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد وتطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الصندوق.

ومن جانبه أكد سليمان الخريش حرص الصندوق على استمرار التعاون مع مصر والتشاور حول آليات برامج التعاون خلال الثلاث سنوات القادمة وذلك وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية وأولويات الحكومة المصرية حيث يعطى الصندوق اهتماما بالغا لمجالات الأمن الغذائي ودعم الطاقة والبنية التحتية في الدول المستفيدة من موارد الصندوق.

يذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعد من أهم الشركاء الإقليميين لمصر في عملية التنمية حيث ساهم الصندوق منذ عام 1977 في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر بلغ عددها 20 مشروعا بتكلفة بلغت حوالي 450 مليون دولار من بينها مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة مثل محطة كهرباء شمال القاهرة، ومحطة كهرباء الكريمات، ومحطة كهرباء غرب القاهرة، ومحطة كهرباء التبين، ومحطة كهرباء أبوقير البخارية، ومحطة كهرباء شمال الجيزة، ومحطة كهرباء بنها، كما قدم لمصر عدد 24 منحة بإجمالي 24.6 مليون دولار.

ويبلغ حجم محفظة التعاون الحالية بين مصر والصندوق حوالى 275 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل أحد عشر مشروعا مثل مشروع محطة توليد كهرباء أبو قير، ومشروع تطوير الري الحقلي، ومشروع تطوير طلمبات الري والصرف، ومشروع تطوير المدارس الثانوية الصناعية، ومشروع إنشاء صوامع معدنية لتخزين الحبوب ومشروع تطوير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.