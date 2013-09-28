اليوم.. انطلاق أولى رحلات «السكة الحديد» بعد توقف الحركة 46 يوماً

كتب : سلامة عامر السبت 28-09-2013 08:49

تنطلق صباح اليوم أولى رحلات قطارات السكة الحديد بعد توقف الحركة لمدة 46 يوما لدواع أمنية، وتتحرك القطارات ضمن خطة التشغيل الجزئى من محطة بنها إلى الإسكندرية على خطوط الوجه البحرى فى تمام السابعة و20 دقيقة صباحا، ومن أسوان إلى قنا الساعة 9 صباحا على خطوط الوجه القبلى بالقطارات المميزة فقط. وأنهت هيئة السكة الحديد استعداداتها الفنية لبدء التشغيل المرحلى لعودة الحركة على الخطوط الطوالى بمعدل 14 رحلة يوميا منها 10 لقطارات الوجه البحرى فى المسافة ما بين بنها والإسكندرية و4 للوجه القبلى فى المسافة ما بين أسوان وقنا. وقال المهندس حسين فضالى، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»: «إن أولى رحلات الوجه البحرى ستكون بالقطار رقم 7 الساعة 7٫20 صباحا من محطة بنها إلى الإسكندرية وموعد قيام الرحلة الثانية بالقطار رقم 14 الساعة 10٫45 صباحا من الإسكندرية إلى بنها، والرحلة الثالثة بالقطار رقم 15 الساعة 3٫05 عصرا من محطة بنها إلى الإسكندرية والرحلة الرابعة بالقطار رقم 28 فى الساعة 8٫15 مساءً من محطة الإسكندرية إلى بنها والرحلة الخامسة بالقطار رقم 119 فى الساعة 7٫45 صباحا من محطة طنطا إلى الإسكندرية، وهكذا، أما رحلات الوجه القبلى فستكون بالقطار رقم 81 الساعة 9 صباحا من محطة أسوان إلى قنا، والرحلة الثانية بالقطار رقم 80 الساعة 7 مساءً من محطة قنا إلى الأقصر، والرحلة الثالثة بالقطار رقم 157 فى الساعة 7٫30 صباحا من محطة الأقصر إلى قنا، حتى نهاية جدول التشغيل الجزئى». من جانبه، قال مصدر مسئول بشرطة النقل والمواصلات: إن أمن السكة الحديد وضع خطة لتأمين حركة التشغيل من خلال نشر أفراد الشرطة السريين على أرصفة المحطات وداخل القطارات مع الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة وخبراء المفرقعات وتشديد إجراءات التفتيش من خلال عبور الركاب للبوابات الإلكترونية فى المحطات. وأشار المصدر إلى أنه سيتم الدفع بتعزيزات إضافية قوامها 168 من الضباط والأفراد لتأمين كل المحطات، لإلقاء القبض على المشتبه فيهم، وتلقى بلاغات المواطنين فى حال اكتشاف أى أجسام غريبة، سواء على القضبان أو الأرصفة، مع توعية الركاب من خلال نشر بيانات بالإذاعة الداخلية بأهمية المرفق الحيوى وضرورة الحفاظ على المنشآت والقطارات.