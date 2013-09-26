"الإنتاج الإعلامي" ترصد 10 ملايين جنيه لمسلسل هاني رمزي

كتب : انتصار حسني الخميس 26-09-2013 15:33

ينتظر مسؤولون مدينة الإنتاج الإعلامي موقف إحدى الشركات الإنتاجية الخاصة، التي ستدخل كمنتج مشارك في مسلسل "تجول لا إرادي" للفنان هاني رمزي.

وقرر قطاع الإنتاج بالمدينة المشاركة في المسلسل بنحو 10 ملايين جنيه كحد أقصى، بسبب الظروف المالية بالمدينة واتفاقها على إنتاج أكثر من مسلسل جديد هذا العام، في حين أن الميزانية النهائية للمسلسل 25 مليون جنيه.

وأكد المسؤولون أن تحديد الميزانية النهائية للمسلسل سيكون بعد الاتفاق مع المنتج المشارك على باقي تفاصيل العقد، بنسبة المدينة في الإنتاج والتسويق، وكل ذلك سيتحدد خلال الأيام المقبلة.