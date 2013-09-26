نبيل فهمي يلتقي وزير خارجية جنوب السودان لمناقشة ملف مياه النيل

كتب : سهيلة حامد الخميس 26-09-2013 13:46

التقى وزير الخارجية نبيل فهمي، وزير خارجية جنوب السودان نهيال دينق نهيال، مساء أمس على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تدعيمها في كافة المجالات الفنية والاقتصادية والتجارية، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وشعبيهما.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان، أن نهيال أعرب خلال الاجتماع عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي تقدمه مصر في قطاعات الطاقة والري والزراعة والصحة وغيرها، مشددا على العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين عبر التاريخ.

وأوضح المتحدث في البيان الذي نشره عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيس بوك"، أن نبيل فهمي أكد التزام مصر بالاستمرار في تقديم كل الدعم الممكن للأشقاء في جنوب السودان وفق الإمكانات المتاحة، لافتا إلى دور القطاع الخاص في مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

كما ناقش الوزيران ملف مياه النيل وقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن مصر.

وحرص نهيال على تأكيد وقوف بلاده بشكل كامل إلى جانب إرادة الشعب المصري، كما أكد حرص بلاده على عدم المساس بمصالح مصر المائية، بل والاستفادة من موارد جنوب السودان الضخمة من مياه الأمطار بما يعود بالنفع على البلدين.