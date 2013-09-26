أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

نبيل فهمي يلتقي وزير خارجية جنوب السودان لمناقشة ملف مياه النيل

Google+ Print
نبيل فهمي يلتقي وزير خارجية جنوب السودان لمناقشة ملف مياه النيل نبيل فهمي يلتقي وزير خارجية جنوب السودان لمناقشة ملف مياه النيل

كتب : سهيلة حامد الخميس 26-09-2013 13:46

التقى وزير الخارجية نبيل فهمي، وزير خارجية جنوب السودان نهيال دينق نهيال، مساء أمس على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تدعيمها في كافة المجالات الفنية والاقتصادية والتجارية، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وشعبيهما.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان، أن نهيال أعرب خلال الاجتماع عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي تقدمه في قطاعات الطاقة والري والزراعة والصحة وغيرها، مشددا على العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين عبر التاريخ.

وأوضح المتحدث في البيان الذي نشره عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيس بوك"، أن نبيل فهمي أكد التزام مصر بالاستمرار في تقديم كل الدعم الممكن للأشقاء في جنوب السودان وفق الإمكانات المتاحة، لافتا إلى دور القطاع الخاص في مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

كما ناقش الوزيران ملف مياه النيل وقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن مصر.

وحرص نهيال على تأكيد وقوف بلاده بشكل كامل إلى جانب إرادة الشعب المصري، كما أكد حرص بلاده على عدم المساس بمصالح مصر المائية، بل والاستفادة من موارد جنوب السودان الضخمة من مياه الأمطار بما يعود بالنفع على البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية