تصنيع مخ إنسانى مصغر فى بيئة معملية

نجح فريق من العلماء الدوليين برئاسة البروفسور جورجن- نوبليتش، فى معهد البيوتكنولوجى فى النمسا فى تصنيع نموذج مصغر للمخ مكون من الخلايا الدماغية المستنبطة من الخلايا الجذعية المحفزه معمليا.

> وهذه الخلايا العصبية يصل قطرها إلى 4 ملليمتر، وهى مكونة من مختلف النماذج العصبية للخلايا للتوصل إلى نموذج مصغر للمخ فى المراحل الأولى لتكوينه وهذه الخلايا خاليا من النظام الدموى، وتسمح بدراسة بعض الأمراض المتعلقة بالمخ.

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