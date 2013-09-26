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تصنيع مخ إنسانى مصغر فى بيئة معملية

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تصنيع مخ إنسانى مصغر فى بيئة معملية تصنيع مخ إنسانى مصغر فى بيئة معملية

نجح فريق من العلماء الدوليين برئاسة البروفسور جورجن- نوبليتش، فى معهد البيوتكنولوجى فى النمسا فى تصنيع نموذج مصغر للمخ مكون من الخلايا الدماغية المستنبطة من الخلايا الجذعية المحفزه معمليا.
> وهذه الخلايا العصبية يصل قطرها إلى 4 ملليمتر، وهى مكونة من مختلف النماذج العصبية للخلايا للتوصل إلى نموذج مصغر للمخ فى المراحل الأولى لتكوينه وهذه الخلايا خاليا من النظام الدموى، وتسمح بدراسة بعض الأمراض المتعلقة بالمخ.
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مصر 365