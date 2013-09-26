تخرج الدفعة الأولى من منظمى ومسئولى الحلبات فى نادى السيارات

كتب : ياسر شعبان منذ 53 دقيقة

فى إطار مجهودات نادى السيارات والرحلات المصرى فى سبيل تشجيع الشباب على تطوير وتنمية نشاط رياضة السيارات فى مصر، أقام النادى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع الاتحاد الدولى للسيارات «FIA» ونادى السيارات والسياحة الإماراتى، فى المركز المصرى للقيادة الآمنة.

وقام فريق متخصص من المعهد العلمى لرياضة السيارات «MKI» بتدريب الحضور على أحدث تقنيات وأساليب إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتدريب مسئولى الحلبات ومهارات التحكيم وأسس وقواعد السلامة العامة للمنظمين والجمهور. ودرب الفريق أكثر من 60 متطوعاً فى مجال رياضة السيارات على مدى ثلاثة أيام، حيث وفر النادى المواد العلمية وكذلك الزى الخاص بالحكام والمنظمين للمتدربين.

وأشرف على الفريق أحمد بن سليم، نائب رئيس النادى الإماراتى، الذى أشاد بتفاعل المتدربين واستيعابهم للمواد العلمية، وأعرب عن رغبته فى تكرار هذا الحدث بالتعاون مع نادى السيارات والرحلات المصرى لتخريج كوادر مصرية فى مجال التنظيم والتحكيم.

وقال المهندس محمد مرتجى، عضو مجلس إدارة نادى السيارات رئيس لجنة السباقات والراليات: «سيتم عقد العديد من الدورات التدريبية المماثلة خلال الفترة المقبلة بهدف استئناف النشاط الرياضى الذى يعانى صعوبات كبيرة نتيجة الظروف السياسية الحالية».

وأقام نادى السيارات الثلاثاء الماضى حفل تخرج الدفعة الأولى من المتدربين بحضور المستشار عادل عبدالباقى رئيس مجلس الإدارة والعديد من أعضاء مجلس الإدارة والنادى فى مقر نادى السيارات بالقاهرة لتسليم المتدربين الشهادات المعتمدة من الاتحاد الدولى ونادى السيارات إضافة إلى البطاقة الرياضية للحكام أو المرشالات.