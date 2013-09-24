بهجة العروض والاحتفالات تجسد ولاء الأهالي في يوم الوطن

3 مواقع تحتضن الألعاب النارية والفلكلورات الشعبية

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

شهدت احتفالات اليوم الوطني في مكة المكرمة أمس، حضورا مميزا، من الكبار والصغار والأسر والعائلات والشباب في الاحتفالية التي نظمتها أمانة العاصمة المقدسة في ثلاثة مواقع أكبرها بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.وترصعت السماء خلال الاحتفالية بالألعاب النارية التي كانت محل اهتمام من جميع الحضور لما رسمته من بهجة وسرور في وجوههم، واستمر عرضها حتى ساعات متأخرة من الليل، ليختتم حفل اليوم الوطني بأصوات الألعاب النارية وإطلاق قرابة 6000 بالون تحمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني.واشتمل الحفل على عروض الليزر المشوقة ولوحة النار التي كتب عليها «اليوم الوطني 83»، وعرض للطيران الشراعي، كما تم عرض الفيلم الذي تم إنتاجه بهذه المناسبة، بالإضافة إلى العروض الفلكلورية الشعبية.وواصل سكان مكة المكرمة استكمال الاحتفالية خارج إطار المدينة الرياضية برفع الأعلام والشعارات الوطنية، وترديد الهتافات التعبيرية بمناسبة هذا اليوم الغالي على قلوب أبناء الوطن.وأكد مساعد الأمين للعلاقات العامة والاتصال بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل أنه فوجئ بالحضور الكبير لأهالي وسكان مكة المكرمة في المواقع التي خصصتها أمانة العاصمة المقدسة، تعبيرا عن حبهم وولائهم للوطن.