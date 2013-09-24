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5 آلاف عنصر لخدمة 174 ألف حاج أفريقي

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5 آلاف عنصر لخدمة 174 ألف حاج أفريقي 5 آلاف عنصر لخدمة 174 ألف حاج أفريقي

 أحمد الحسني (مكة المكرمة)

بلغ عدد الحجاج التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى أمس نحو 11842 حاجا.وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المطوف عبدالواحد برهان سيف الدين أن المؤسسة أكملت كافة استعداداتها لموسم حج هذا العام وهيأت جميع الأدوات والوسائل التي تسهم بعون من الله وتوفيقه في إنجاح أعمال المؤسسة والخدمات التي توفرها لحجاج الدول الأفريقية غير العربية والبالغ عددهم في هذا الموسم حوالي 174 ألف حاج، موضحا أن المؤسسة جندت أكثر من 5000 عنصر بشري لخدمتهم في قطاعات المؤسسة المختلفة سواء في مكة المكرمة أو المشاعر.وأضاف أن المؤسسة عملت منذ وقت مبكر على درس خطط الأعوام السابقة للوقوف على ما ورد فيها من إيجابيات لدعمها وتعزيزها وما صاحب الخطة التنفيذية من سلبيات لمعالجتها وتلافيها. وشدد على أهمية دور المرأة ومشاركتها في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن من خلال الفرص التي أتاحتها المؤسسة لهن في هذا العام وفي العامين الماضيين للقيام بدورهن في خدمة ومساعدة الحاجات والتعرف على احتياجاتهن عبر زياراتهن في مقار سكنهن أو ممن شاءت إرادة الله أن يتلقين العلاج في المستشفيات خلال رحلة الحج سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة ومواساتهن والتخفيف من آلامهن ومعاناة مرضهن إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد.

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