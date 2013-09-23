الأنبا إرميا: أرفض تغيير المادة 3 من الدستور لأنها تضر بالمسلمين والمسيحيين

كتب : مصطفى رحومة الإثنين 23-09-2013 16:20

قال الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، أن رأيه بعدم تغيير المادة الثالثة بالدستور هو رأي شخصى كمواطن مصرى ومن حقه أن يعبر عن رأية بحرية، كما يعبر عنها الرافضون لتصريحاته، وأنه على استعداد لمناقشة ومقابلة أي شخص فيما أعلنه، فى إشارة إلى النشطاء الأقباط الذين أعلنوا تظاهرهم ضده بالكاتدرائية الأربعاء المقبل.

وأضاف الأنبا إرميا "ومن أجل الدقة وحتى لا يقتطع كلامى من سياقة الطبيعى، تحدث الأستاذ محمد مصطفى بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر وعضو لجنة الخمسين، فى ندوة "شارك فى تعديل دستور" التى عقدت بالمركز الثقافى القبطى، امس، وقال حرفيا: بصفتي في لجنة الصياغة يعني كل المقترحات بتجيلي فأنا أحب أفشي شوية أسرار يعني في الكاتدرائية هنا، المادة 3 وصلت النهاردة من باب القنوات الرئيسية وكانت فيها الاقتراح اللي وصل ليه اللجنة وبيقول "مبادئ شرائع المصريين لغير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الدينية والروحية"، والأنبا بولا هنا أصر أنا كنت حاضر الجلسة جزء من الجلسة ديه أصر أن يكون "من غير المسلمين" وأصر على حذف كلمتي "المسيحيين واليهود" لأنه قال يا جماعة أنا كمصري مع أي مواطن مصري له حق الحرية المطلقة في العبادة واعتقاد ما يعتقد وكوني مصري قبل ما أكون بأمثل الكنيسة أوؤيد هذا النص أن يكون "من غير المسلمين" ولكن برضه علشان ميباقش الموضوع موضوع رجع تاني قيد البحث والمناقشة".

ويضيف الأنبا إرميا "فتدخلت هنا وقولت: أنا لي تعليق على المادة 3 بعد إذنك، مع احترامي لنيافة الأنبا بولا هو استاذنا جميعًا وهو أسقف وأنا كنت طالب في الكلية فأنا اتعلمت منه كتير، لكن انا كمواطن مصري ها أتكلم بصفتي الشخصية على تعديل شرائع المصريين للمسيحيين واليهود أو شرائع المصريين لغير المسلمين، أنا كمواطن مصري بنحترم الأديان وبالتالي نحترم المسيحية والاسلام واليهودية، فيه احترام متبادل بينا كمصريين ودول اللي احنا بنقول عليهم الأديان السماوية اللي اتكلم عليهم الأستاذ من شوية. فلما أنا بأنص على هذا الكلام بأدي الأديان حقها، لكن لو جيت قلت "غير المسلمين"، "غير المسلمين" أنا مش باتكلم إن أنا ها أشيل المسيحية واليهود، أنا ها أسمح بهذا الكلام - ولو تقدر تبلغ المسؤولين هذا الكلام تقوله لهم - بصورة الليبرالية اللي احنا بنتكلم بيها، أنا لا يمكن مصر ما هتفقد صورتها الدينية واحترامها للأديان لان احنا كشرقيين نحترم الأديان إذا كان مسيحي بيحترم دينه إذا كان يهودي بيحترم دينه إذا كان مسلم بيحترم دينه، فلما أقول له لغير المسلمين هتحصل مشكلة كبيرة جوه مصر ، وهيعاني منها المسلم وهيعاني منها المسيحي وأقول ازاي؟ المسلم هيعاني إزاي؟ لما أنا أقول أنا راجل شيعي، ومصر سنية والأزهر سني وكل المسلمين اللي في مصر 99.9 منهم سنيين، لكن افرض جاني واحد شيعي وانت بتدي له الحرية في الدستور ويطالب بالأدان، فهيحصل خلاف بين المسلم والمسلم وهنخش في خلاف إحنا في غنى عنه. ديه نقطة. نقطة تانية إذا جاني البهائي، وديه ناس موجودة وبيطالبوا بحقوق وهيقول لك حطني في غير المسلمين وأنا موافق اديني حقي، هتخش في صراع تاني. هنخش بقى في المسيحيين، ما المسيحيين برضه مش هيسلموا من الكلام ده. شهود دخلوا واحنا مانعينهم دخول مصر وديه تعتبر زي هرطقة أنا القانون بتاعك بيديني حقى أنا ها أخش، هتعمل إيه ساعتها انت ككنيسة، ها أجي أقول لك حاجة تانية جم بتوع المورمون في أمريكا ودول بالملايين وأغنياء وحاولوا يخشوا مصر قبل كده واترفض، لما أنا أقول له غير المسلم اديني حقي أنا ها أخش طيب ماهو هيضرك كمسيحي، ولو دخل هيكون فيه صراع موجود، هتلاقي صراع بينا وبين بعض يبقى البلد هتتحول لكتلة من لهيب النار . طيب بلاش ديه ولا ديه دخل لك عباد الشيطان اللي كانوا اتمسكوا قبل كده وقال لك أنا من حقي أمارس العبادة ديه وها أعمل حاجات مش مظبوطة تعمل انت إيه، يبقى أنا لازم في الدستور بتاعي وأنا بأصيغ، أصيغ ما يصون البلد ويحافظ على أمنها وسلامها وما أخشش في حاجات تدخلنا في صراعات إحنا في غنى عنها، أنا مع احترامي للي قالته الأستاذة الدكتورة منى ذو الفقار ونيافة الأنبا بولا أنا بأقول وجهة نظري وأرجو تبليغها لكل الموجودين وأنا مش بأفرض حاجة لكن أنا ها أقول رأيي للشعب وده من حقي، أقول راي والشعب من حقه يتبلغ واخد بالك ازاي لن انا مش عايزين نخش في نظام صراع بين أفراد الشعب وبعضه واحنا في غنى عنه واحنا مازلنا في وقت مبكر ان احنا نحافظ على سلامة مصر .