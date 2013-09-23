لص عمل مساجاً وسلب الفلبيني 40 ديناراً بمسدس

هاني الظفيري

في قضية شديدة الغرابة قام شخص مجهول بعمل جلسة مساج في أحد المعاهد الصحية بمنطقة حولي وبعد انتهاء الشخص المجهول من جلسة المساج قام بإشهار سلاح ناري نوع «مسدس» في وجه المدلك الآسيوي وهو من الجنسية الفلبينية ليقوم بسلبه مبلغ 40 دينارا وينطلق إلى جهة غير معلومـــة.

وقال مصدر أمني ان بلاغا تقدم به وافــــــد آسيوي مساء أمس الأول لرجال أمن مخفر حولـــــي، حيث أفاد الآسيوي لرجال الأمن بأن شخصا يتحدث اللغة الخليجية قام بعمل جلسة مســـــاج له داخل المعهد وفور انتهاء الشخص من جلســـــة المســـاج قام بإخراج سلاح ناري من حقيبة كان يحملهـــا وقام بوضع فوهة السلاح على رأس الآسيوي مطالبا منه فتح ماكينة الكاشير والتي كان بداخلهــــا 40 دينــــارا قام بالاستيلاء عليها والهرب لتتم إحالة الآسيوي إلى رجال المباحث والاستعانة بكاميـــرات المراقبة.