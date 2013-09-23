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عصام الأمير: وجهنا المذيعات للاهتمام بخفض أوزانهن.. ولم تصدر تعليمات بإيقافهن

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عصام الأمير: وجهنا المذيعات للاهتمام بخفض أوزانهن.. ولم تصدر تعليمات بإيقافهن عصام الأمير: وجهنا المذيعات للاهتمام بخفض أوزانهن.. ولم تصدر تعليمات بإيقافهن

كتب : انتصار حسني منذ 59 دقيقة

أكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه لم تصدر أي تعليمات بمنع مذيعات من الظهور على شاشات "ماسبيرو"، فيما أطلق عليه البعض داخل المبنى "قوائم منع مذيعات من الظهور على الشاشة".

وأوضح رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن حقيقة الأمر أنه طلب من شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون، وعبدالفتاح حسن رئيس المتخصصة، بإعطاء توجيهات لرؤساء القنوات للتنبيه على المذيعات بالاهتمام بخفض أوزانهن وحسن المظهر والأداء وعدم تقليد الملابس والأشكال الغريبة من الملابس، خاصة بعد ملاحظة أن عددًا من المذيعات يظهرن بوزن زائد عن الحد في برامجهن في الفترة الأخيرة، وهو ما طالب به رؤساء القنوات المذيعات لإنقاص وزنهن حرصًا على الظهور بشكل متميز على شاشة التليفزيون.

وأضاف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن "هذا لا يعني عدم ظهور أي مذيعة، ولكن هناك فرصة لضبط إيقاع العمل بالشاشة ولتكون الصورة جذابة في إطار الاهتمام بالشكل والمضمون معًا، للحفاظ على المكانة التي يعيدها التليفزيون المصري فبقدر الاهتمام بالمضمون والضيوف وإتاحة الحرية للجميع بقدر الاهتمام بالشكل أيضًا".

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