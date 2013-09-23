بالصور| حاصدو الجوائز بقاعة الصحافة للتصوير ضمن فاعليات "إيمي 2013"

كتب : روان مسعد الإثنين 23-09-2013 13:37

فاز الممثل جيم بارسونر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسله الكوميدي "The Big Bang Theory"، وقد عرض جيم جائزته للتصوير بها في قاعة الصحافة بمسرح نوكيا، ضمن فعاليات توزيع جوائز إيمي 2013 في دورته الـ65.

أما الكاتبة تينا فاي حصلت على جائزة أفضل كاتب، أما المخرج جيل مانكسو فقد حصد جائزة أفضل مخرج عن مسلسله الكوميدي "Modern Family"، أما مصمم العروض فينس جيليجان والممثل برايان كرانستون ومنتجين مسلسل "Breaking Bad"، فقد حصلوا على جائزة أفضل مسلسل درامي. فيما حصلت ميريت يفر على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسلها الكوميدي، "Nurse Jackie".