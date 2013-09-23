بالصور| الألوان الزاهية اختيار الممثلات في حفل "إيمي" لتوزيع الجوائز

كتب : سارة سعيد منذ 44 دقيقة

تألقت الكثير من النجمات على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الخامسة والستين، وكانت الألوان الزاهية هي سر تألق الكثير منهن، حيث فضلن فساتين بألوان تناسب روح فصلي الصيف والربيع، واستطاعوا ان يجذبوا الأضواء لهن بهذه الألوان الخلابة.

فبدت آنا فارس أكثر حيوية وتألق في فستان أصفر طويل من تصميم مونيقو لولييه، أما الممثلة جيسيكا باري فبدت أكثر جاذبية في فستان من تصميم "أوسكار دي لا رينتا"، واستطاع اللون الأزرق الفيروزي أن يبرز جمال وجهها وجذب النظار لها.

اللون الأزرق كان سر تألق الممثلتان أليسون ويليامز وتينا فاي، في حين تألقت الممثلة لورا ديرن في فستان وردي من الدانتيل المنقوش الشفاف من تصميم نعيم خان، واختارت مايم بياليك اللون البرتقالي للظهور به عند وصولها للمشاركة في الحفل، في حين تألقت على السجادة الحمراء بفستان أخضر طويل جزئه العلوي من الشيفون الشفاف من تصميم أوليفر تولينتينو.

وبدت الممثلة أليسون هانيغان أكثر من رائعة في اللون الموف الزاهي، حيث ارتدت فستان طويل على طراز "ذيل السمكة" بدون أكتاف، كما ارتدت الممثلة لينا دانهام فستان من تصميم برادا، من اللون الأخضر مزخرف بزهور برتقالية اللون.

أما الممثلة كيري واشنطن فاختارت الفوشيا الزاهي لتظهر به عند وصولها للمشاركة في إيمي، فارتدت فستانا قصيرا مع حقيبة وحذاء من اللون الأبيض، أما في حفل توزيع الجوائز ارتدت فستانا من اللون الأبيض وجزئه السفلي من طبقات التول المزينة بالورود البيضاء.