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حجز استئناف النيابة العامة ضد المغرد صقر الحشاش للحكمعدل ومحاكم

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حجز استئناف النيابة العامة ضد المغرد صقر الحشاش للحكمعدل ومحاكم حجز استئناف النيابة العامة ضد المغرد صقر الحشاش للحكمعدل ومحاكم
 
المحامي فواز المخلد
حجزت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان وأمانة سر عبدالله الزير قضية أمن الدولة المرفوعة من النيابة العامة ضد المغرد صقر الحشاش المتهم فيها بالعيب في الذات الأميرية لجلسة 30 الجاري للحكم.

وحضر الجلسة مع الحشاش محاميه فواز المخلد الذي ترافع شفاهة وتمسك بدفاعه أمام محكمة أول درجة، مطالبا المحكمة برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءة موكله من جميع التهم المسندة إليه.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه خلال الفترة ما بين 12و14/8/2012 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت:

كانت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية في وقت سابق قد قضت ببراءة الحشاش من جميع التهم المسندة إليه.

وهذه هي القضية الثالثة التي يحاكم فيها الحشاش بنفس الاتهامات.

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