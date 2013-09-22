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الخارجية تعرب عن أسفها وإدانتها للأحداث الإرهابية فى العراق وباكستان

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الخارجية تعرب عن أسفها وإدانتها للأحداث الإرهابية فى العراق وباكستان الخارجية تعرب عن أسفها وإدانتها للأحداث الإرهابية فى العراق وباكستان

أعربت وزارة الخارجية عن أسفها الشديد وإدانتها الكاملة للحوادث الإرهابية التى وقعت على مدار اليومين الماضيين فى كل من العراق وباكستان ونيجيريا وكينيا، والتى أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المواطنين الأبرياء فى هذه الدول.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص عزاء المصرية لحكومات وشعوب هذه الدول الشقيقة، مؤكدة أن هذه الهجمات الإرهابية تدل مجددًا، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين أو بشعب معين، وهو ما يفرض على المجتمع الدولى ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة القبيحة التى تهدد الأبرياء من المدنيين فى مختلف أنحاء العالم.

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مصر 365

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