فيصل بن مشعل يطلق ملتقى رابطة إعلاميي القصيم

فهد الحمود (بريدة)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أن العمل الإعلامي عمل نبيل وراق له أبعاده الملموسة وتأثيره الواضح في المجتمع، لافتا النظر إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في التصدي للمتربصين بالوطن، وأهمية أن يكون منهج الإعلامي قائما على التوجيه والتوعية والبحث عن المعلومة الصحيحة.وقال سموه خلال إطلاق اللقاء الأول لإعلاميي المنطقة، وذلك في منزل سموه بمدينة بريدة بعد أن تحولت فكرة سموه بإيجاد مظلة رسمية لإعلاميي القصيم إلى واقع، إن نعمة الأمن والأمان التي نحن فيها الآن لم تأت إلا بتحكيم شرع الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - منهجاْ لها، مثنيا سموه على جهود الغرفة التجارية في المنطقة باستضافة الاجتماعات التحضيرية لعقد اللقاء الأول للإعلاميين، مقدرا لهم حسهم الوطني العالي، في كشف أوجه التقصير الذي يساعد المسؤول على تخطي ما لا يشاهده من خلل.من جهته بين منسق اللقاء سلمان الضباح أن فكرة اللقاء الأول لإعلاميي منطقة القصيم انطلقت منذ مدة وتبناها سمو نائب أمير القصيم ووجه بدعم هذا اللقاء ليحقق أهدافه المنشودة معربا عن شكره لسموه على دعمه وتوجيهاته السديدة.