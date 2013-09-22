"الشارقة" تروج لاستثماراتها فى الولايات المتحدة الأمريكية

نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، الاجتماع التنسيقى الثانى للجولة الترويجية فى الولايات المتحدة بمشاركة أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص فى الإمارة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

واستعرض المشاركون فى الاجتماع الذى عقد، برامج الجولة المختلفة فى العاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة نيويورك، واطلعوا على آخر المستجدات فى هذا المجال مع الجهات الاستثمارية والاقتصادية، إلى جانب الاجتماعات المباشرة التى من المقرر عقدها لكل جهة مشاركة عبر اجتماعات ثنائية وأخرى جماعية بحسب نشاط واهتمام كل دائرة أو هيئة أو شركة وما يقابلها من نظرائها من الجانب الأمريكى.

وضم الاجتماع عددًا من ممثلى الجهات المشاركة بالجولة الترويجية وهى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجارى والسياحى بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام ومركز الشارقة الإعلامى وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية وإدارة متاحف الشارقة.

وضم الاجتماع هيئة الشارقة الصحية ودائرة الأشغال العامة فى الشارقة ومنتدى الشارقة للتطوير "تطوير" وشركة نفط الهلال وشركة الهلال للمشاريع وشركة دانة غاز والمركز التجارى الأمريكى الإقليمى والجامعة الأمريكية ومجلس سيدات أعمال الشارقة.

وتعرف الحاضرون خلال الاجتماع على نبذة عن المؤسسات والشركات الكبرى التى يعتزم الوفد لقاءها فى الولايات المتحدة وهى غرفة تجارة الولايات المتحدة وغرفة التجارة العربية الأمريكية ومجلس الأعمال الإماراتى الأمريكى والمركز الأمريكى لدعم التصدير والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وبنك الاستيراد والتصدير ومجلس أعمال التفاهمات الدولية بالإضافة إلى عدد من الشركات ورجال الأعمال فى الولايات المتحدة.