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انتهاء حملة "ما بعد المستشفى الميدانى" لعلاج المصابين بالإسكندرية

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انتهاء حملة "ما بعد المستشفى الميدانى" لعلاج المصابين بالإسكندرية انتهاء حملة "ما بعد المستشفى الميدانى" لعلاج المصابين بالإسكندرية

انتهى حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية من الحملة التى قد تبناها لعلاج مصابى أحداث ثورة 30 يونيو، فى حملة "ما بعد المستشفى الميدانى".

وعالجت الحملة عددا من مصابى الأحداث وقد انتهت الحملة بعلاج أخر حالة وهى إصابة فى الأذن، حيث استقرت رصاصة بين المخ وعظمة الفك، وتم التكفل بعلاجها وإجراء الفحوصات اللازمة.

وتقدم الحزب بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى علاج الحالات سواء قدم تبرعات أو أدوية أو أطباء تنازلوا عن أجرهم فى العمليات أو الكشف على المصابين، أو التكفل بمصاريف المستشفيات.

وأكد الحزب بالإسكندرية فى بيان أصدره أمس أنه استكمالا لخدمة الأهالى سيبدأ فى مشروعين جديدين للشارع السكندرى، أحدهما مشروع تكافلى صحى والآخر له علاقة بالتعليم وسيتم الإعلان عنهما قريبا.

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مصر 365