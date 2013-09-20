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فان ديزل يطرح صورة جديدة في "أجواء كئيبة" من فيلم Fast & Furious 7

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فان ديزل يطرح صورة جديدة في "أجواء كئيبة" من فيلم Fast & Furious 7 فان ديزل يطرح صورة جديدة في "أجواء كئيبة" من فيلم Fast & Furious 7

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 20-09-2013 22:14

طرح النجم الأمريكي فان ديزل صورة جديدة من فيلمه القادم Fast & Furious 7 وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتصبح هي الصورة الثانية التي يطلقها خلال نفس الأسبوع.

وكان ديزل قد كتب على صفحته أن الأسبوع الأول من تصوير الفيلم كان "شديدا وسرياليا"، قبل أن يكتب واصفا الصورة أنها: "هي أشد اللحظات كآبة في ملحمتنا"، وقد بدا ديزل في الصورة عابسا ويرتدي الملابس السوداء مع مجموعة أخرى من الممثلين الذين لم تظهر وجوههم، فيما بدا أنهم يحضرون جنازة "هان" الذي لقي مصرعه في نهاية الجزء السابق.

يشارك في بطولة الجزء السابع من السلسلة كل من النجوم دواين جونسون وتيريز جيبسون وجايسون ستاتهام وتوني جا وجيمون هونسو، مع أنباء عن انضمام كيرت راسل للجزء الجديد، الذي من المقرر عرضه في يوليو 2014.

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