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أثيوبيا تقبل تقييم الخبراء"الثلاثية"بشأن سد النهضة وتدعو مصر لقبوله

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أثيوبيا تقبل تقييم الخبراء"الثلاثية"بشأن سد النهضة وتدعو مصر لقبوله أثيوبيا تقبل تقييم الخبراء"الثلاثية"بشأن سد النهضة وتدعو مصر لقبوله

قالت الأثيوبية إنها قبلت تقرير التقييم الذى أجراه خبراء اللجنة الثلاثية بشأن آثار سد النهضة الأثيوبى، وحثت الخارجية دولتى المصب ( - السودان) على قبول تقرير التقييم الذى قدمه فريق الخبراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير دينا مفتى، فى تصريحات نقلتها "سودان تربيون": "أثيوبيا قبلت التقرير وشددت على ضرورة أن تقوم مصر والسودان بذلك".

وأكد التقرير أن سد النهضة لن يؤدى إلى أى آثار سلبية كبيرة على بلدى المصب، وأضاف أن بناء هذا السد الذى يجرى إنشاؤه آخذا بعين الاعتبار مصالح دولتى المصب، مشيرا إلى أن السد يوفر الطاقة وفرص العمل لأثيوبيا ويحل مشكلة نقص الطاقة فى المنطقة بأسعار منخفضة، وأكد أن نسبة بناء السد بلغت 28%.

وشدد السفير "دينا مفتى" على ضرورة أن تعرف جميع الأطراف بأن أثيوبيا التى هى مصدر 85% من مياه النيل لديها الحق فى الاستفادة من مواردها الخاصة من المياه لأغراض التنمية. ودعا المتحدث باسم الخارجية الجمهور للمساهمة فى الجهود التى تبذلها الوزارة لخلق الوعى حول بناء السد.

وكانت أثيوبيا والسودان ومصر قد كونت الفريق الثلاثى الدولى من الخبراء بمبادرة من الحكومة الأثيوبية للتحقيق فى الآثار المترتبة على بناء المشروع.

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مصر 365

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