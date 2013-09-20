وزير الزراعة: اجتماع الكوميسا كان موفقاً وزيارتى لإثيوبيا جيدة

وصف د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية فى مجموعة "الكوميسا"، بأنه كان اجتماعاً موفقاً من حيث الإجراءات، وذكر أن زيارته لإثيوبيا كانت جيدة.

وقال د.أيمن أبوحديد فى حديث خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى أديس أبابا إن مجموعة الكوميسا هى السوق المشتركة لدول أقليم شرق وجنوب أفريقيا الذى يشمل العديد من دول حوض النيل، وخصوصاً إثيوبيا، وأن المشاركة فى هذا الاجتماع كانت مهمة، لأنه يتيح الفرصة لتواجد مصر فى أفريقيا بعد فترة طويلة من الانقطاع وبعد حدوث مشكلة فى العلاقات مع الاتحاد الأفريقى، وكان يجب أن تتواجد مصر فى هذا الاجتماع".

وقال وزير الزراعة ننا لاحظنا خلال الاجتماع تقدير الدول الأفريقية المشاركة فيه لمصر ولدور مصر الفنى والعلمى والسياسى، وانعكس هذا التقدير فى أنهم طلبوا أن تكون مصر نائباً لرئيس المجموعة الوزارية للزراعة فى إقليم الكوميسا، وذلك على الرغم من أنه لم يكن مخططا لذلك من قبل، غير أنه بمجرد الحديث مع سكرتارية الكوميسا ومع المشاركين فى الاجتماع تساءلوا قائلين لماذا لا تكون مصر نائباً للرئيس؟ ولماذا لا تشارك مصر فى قيادة هذه المجموعة فى النواحى الزراعية؟