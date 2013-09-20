مصادر بالأوقاف: الهدف من اجتماع الوزير بالقوى الثورية طمأنة "النور"

أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أن لقاء غد السبت بين وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وقيادات حزب النور، يأتى بسبب مخاوف الحزب من وقف نشاط منتسبيه ومنتسبى التيار السلفى عن العمل فى الدعوى، من خلال غلق الزوايا الأقل من 80 مترا، والتى فسرها الحزب بأنها استهداف للدعاة والتيار السلفى.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك اتصالات جرت من قبل قوى سياسية وسيطة، مشاركة فى خارطة الطريق؛ لضمان استمرار حزب النور فى لجنة الخمسين، خصوصا بعد بوادر الأزمة التى نشبت فى اللجنة وانسحاب الحزب منها، كما أنه هناك محاولات تجرى حاليا لعودة الحزب إليها.

وأضاف المصدر أن اللقاء سوف يحضره شباب الثورة وقوى سياسية من أحزاب وتيارات أخرى على رأسها التيار الشعبى، حتى لا يكون الكلام فى ظاهره خاص بحزب النور، وحتى لا يشعر بثقل سياسى له يجعله يثق بقوته، ويُحدث هزات متكررة ويهدد بالانتقال إلى المعسكر الإخوانى.

وألمح المصدر أن مسابقة الدعاة الأخيرة للخريجين المتظلمين من مسابقة الوزير السابق، طلعت عفيفى، والتى انتهت الأربعاء الماضى، لوحظ بها تفتيش وإقصاء للعنصر السلفى الذى يرفض المنهج الأزهرى "الأشعرى" لإقصائه وإرسابه فى المسابقة، وهو ما أثار مخاوف حزب النور لإقصاء السلفين، مشيرا إلى أن المسابقة لن ينجح بها بحد أقصى أكثر من 400 خريج لتدنى المستويات؛ حيث يرسب كل من دنت درجته عن 175 من مجموع درجات 420 درجة.