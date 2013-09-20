مؤتمر اقتصادى "سودانى– ألمانى" بالخرطوم نهاية أكتوبر

تستضيف السودان هذه الأيام المؤتمر الاقتصادى السودانى الألمانى بالخرطوم فى الفترة من 28-29 من أكتوبر المقبل.

وأعلن السفير أحمد شاور- الأمين العام لجهاز الاستثمار السودانى- عن عقد اجتماعا بعد غد (الأحد) باتحاد أصحاب العمل لوضع الترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر.

وأضاف شاور فى تصريحات لوكالة "سونا" أن المؤتمر امتداد للملتقى الذى عقد بالعاصمة الألمانية (برلين) فى يناير الماضى، وشارك فيه وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، على كرتى، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، وتناول الإطار الاقتصادى والمالى والقانونى للاستثمار إلى جانب موقف البنى التحتية للمشروعات التنموية الكبرى والجوانب الزراعية والصناعية والتعليمية، إضافة إلى ما يمتلكه السودان من موارد فى مجال الطاقة والتعدين والمياه وغيرها من الموارد التى تزخر بها البلاد.