أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القنصلية البريطانية بالقدس قلقه للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

Google+ Print
القنصلية البريطانية بالقدس قلقه للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين القنصلية البريطانية بالقدس قلقه للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

قال المتحدث باسم القنصلية البريطانية العامة فى القدس، اليوم الجمعة "نحن نشعر بالقلق البالغ إزاء عمليات الهدم التى حدثت فى خربة مكحول فى الأغوار الشمالية يوم 16 سبتمبر الماضى، والتى تسببت فى تشريد جميع سكانها".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المتحدث باسم القنصلية البريطانية قال "نحن قلقون أيضاً إزاء التقارير التى تفيد بأن السلطات العسكرية الإسرائيلية قد منعت المنطقة المتضررة من تلقى المساعدة الإنسانية".

وتابع المتحدث "لقد وضحنا مراراً للسلطات الإسرائيلية قلقنا إزاء عمليات الهدم هذه التى تسبب معاناة لا داعى لها للفلسطينيين العاديين وتضر بعملية السلام ولا تتماشى مع القانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة التى تنص بوضوح أنه لا يوجد أى مبرر لتدمير أى ممتلكات عقارية أو شخصية إلا إذا تم تقديم ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365