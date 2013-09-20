القنصلية البريطانية بالقدس قلقه للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

قال المتحدث باسم القنصلية البريطانية العامة فى القدس، اليوم الجمعة "نحن نشعر بالقلق البالغ إزاء عمليات الهدم التى حدثت فى خربة مكحول فى الأغوار الشمالية يوم 16 سبتمبر الماضى، والتى تسببت فى تشريد جميع سكانها".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المتحدث باسم القنصلية البريطانية قال "نحن قلقون أيضاً إزاء التقارير التى تفيد بأن السلطات العسكرية الإسرائيلية قد منعت المنطقة المتضررة من تلقى المساعدة الإنسانية".

وتابع المتحدث "لقد وضحنا مراراً للسلطات الإسرائيلية قلقنا إزاء عمليات الهدم هذه التى تسبب معاناة لا داعى لها للفلسطينيين العاديين وتضر بعملية السلام ولا تتماشى مع القانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة التى تنص بوضوح أنه لا يوجد أى مبرر لتدمير أى ممتلكات عقارية أو شخصية إلا إذا تم تقديم ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية".