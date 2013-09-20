غدا.. حركة معارضة ليبية تنظم مظاهرات لإسقاط البرلمان والحكومة

أعلنت حركة ليبية تطلق على نفسها اسم حركة "شهيد لإحياء وطن"، اليوم الجمعة، عن تنظيمها مظاهرات، غدا السبت، من أجل إسقاط المؤتمر الوطنى (البرلمان المؤقت)، والحكومة الليبية.

وقال منصور القناشى، القيادى بالحركة والمسئول عن تنظيم مظاهراتها فى بنغازى- فى تصريحات له اليوم- "إن الحركة وضعت بين يدى المؤتمر الوطنى العـام خارطة طريق لإنقاذ ليبيا فى 8 أغسطس الماضى، وطالبته بالاستجابة لها فى موعد ينتهى فى العشرين من الشهر الجارى، أى اليوم".

وتابع قائلا، "إن المؤتمر الوطنى لم يستجب لأى بند من بنود الخارطة، مع استمرار تفاقم الحالة الأمنيـة فى البلاد، وعجز الحكومة عن إيجاد الحلول لهـا ولغيـرها من الأزمات والإشكاليات المتعــددة".

ولفت إلى أن الحركة، التى تأسست قبل عدة أشهر وتضم شبابا ثوريا، "تعلن أن المهلـة الممنوحـة للمؤتمـر قد انتهت، لذا فإنها دعت إلى مظـاهرات أمام مقرات المؤتمــر والحكومــة غدا السبت.