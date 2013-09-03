«الأمن والسلامة»: جاهزون تماما للعام الجامعي الجديد

أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت حرص الإدارة على تهيئة وتأمين الجو العلمي والأكاديمي للهيئة التدريسية والطلبة والموظفين ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد 20413/2014 باتخاذ إجراءات إدارية وإنجاز أعمال فنية وأمنية.

>وبين الياقوت في تصريح أمس أنه مع بدء الدراسة لهذا العام تم تسليم شركة الأمن والحراسة عملها بالجامعة بموجب العقد الجديد الذي يبدأ في 1 /9 /2013 ولذلك فقد تم عقد اجتماع موسع مع مشرفي الأمن والسلامة ومشرفي الأمن ومساعديهم وبعض أفراد الأمن المرشحين للعمل في المباني المهمة بالجامعة، والمسعفين بالعيادات الطبية، والاطفائيين بالإدارة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة في جميع المواقع الجامعية وكيفية مواجهة المشاكل التي تحدث وضرورة الاستعداد التام وبذل المزيد من الجهد والعطاء مع بداية العام الدراسي الجديد بالجامعة.

>ولفت إلى أن الإدارة قامت بتوزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية بشركة الحراسة الجديدة استعداداً لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة مع بداية أول يوم دراسي، موضحا أنه سيتم تنظيم تواجد مشرفي الأمن والسلامة في جميع المواقع الجامعية والكليات والاستعداد لاستقبال الطلبة وتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد ومشرفي الأمن الجدد عن قرب وتوجيه الارشادات الهامة لهم.

>وذكر الياقوت أن رجـال الأمـن والمشــرفيـن لديهم تعليمات بضــرورة الاهتمام الخـاص بفئـــــة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدات والتسهيلات المتاحة والسماح لهم بالـدخـول بسيـاراتهم إلى أقـرب مـوقف حني يتمكنوا من الوصـــول إلي كلياتهم بسهولة، موضحا أن الإدارة خاطبت وزارة الداخلية لفرز دوريات مرور لتنظيم حركة السير في الشوارع المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة، كما تم التنسيق مع الإدارات المعنية بالجامعة والجهات الخارجية ذات الصلة مثل وزارة الأشغال العامة والإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية لتخفيف المعاناة والمشاكل المرورية في الشوارع المؤدية إلى موقع الجامعة بالشويخ.

>وبين أنه تم تجهيز العيادات الطبية في المواقع الجامعية التى بلغ عددها الآن 10 عيادات وتزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية اللازمة لعلاج الحالات الطارئة التي تحدث بالجامعة، كما تمت طبـــاعة وتوزيع العديد من البوستــرات الإرشــــادية عـــن الصحة والسلامة والحريق والطوارئ لتوزيعها داخل الجامعة.

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