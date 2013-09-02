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دراسة: شرود الذهن عنصر أساسى فى الإصابة بالأرق

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دراسة: شرود الذهن عنصر أساسى فى الإصابة بالأرق دراسة: شرود الذهن عنصر أساسى فى الإصابة بالأرق

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الذهن الشارد يلعب دورا رئيسيا فى إصابة الإنسان بالأرق.
> وقال باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الأشخاص الذين لديهم مشكلة فى النوم يجدون صعوبة فى "إغلاق" الجزء الخاص بالمخ الذى يتسبب فى شرود الانتباه، موضحين أن هؤلاء الأشخاص لا يجدون صعوبة فى النوم فقط بل يواجهون صعوبة اكبر فى إتمام مهامهم اليومية خلال النهار.

وأظهرت مجموعة من صور الأشعة على المخ بواسطة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسى أن الذين يعانون من الأرق يكون عليهم بذل المزيد من الجهد فى مهام عملهم اليومية مقارنة بالذين ينامون بشكل طبيعى.
> وقال الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى إكسبريس/ البريطانية، أن اكتشاف هذه التنوعات فى أنشطة المخ قد يساعد الأبحاث الرامية إلى اكتشاف علاج فعال للأرق.
> وأشاروا إلى أن الذين يعانون من الأرق لا يواجهون فقط مشكلة فى النوم ليلا لكن أدمغتهم لا تعمل بكفاءة أيضا على مدار اليوم فالارق يتسبب فى عدم إغلاق المناطق المسئولة عن "الذهن الشارد" بالمخ.

واستند الباحثون إلى نتائج التصوير بالرنين المغناطيسى لـ25 شخصا ينامون بشكل طبيعى ومقارنتها بـ25 آخرين يعانون من الأرق، فوجدوا أن المجموعتين أظهرتا كفاءة عند إتمام مختلف المهام لكن ـذهان الذين يعانون من الأرق أنجزت المهام بصعوبة وجهد أكبر.

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مصر 365