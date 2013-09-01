أحمد وفيق يفاضل بين أعمال تليفزيونية وسينمائية جديدة

كتب : أ ش أ الأحد 01-09-2013 11:06

يعكف الفنان أحمد وفيق على قراءة مسلسل تليفزيوني وفيلم سينمائي جديد، مشيرا إلى أنه سيحسم أمر مشاركته فيهما عقب انتهائه من قراءة النص كاملا، لافتا إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي إنساني، في حين ينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية الخفيفة.

وقال أحمد وفيق، في تصريح للنشرة صحفي، إنه يأمل في المشاركة في عمل كوميدي متميز على الرغم من تألقه في أدوار التراجيدي، وخاصة أن بدايته كانت من خلال دور كوميدي، معربا عن أمله في استقرار أوضاع البلاد سريعا من أجل دفع عجلة الإنتاج وعودة النشاط الفني مجددا، وخاصة بعد تأثره بالأحداث المتلاحقة التي مرت بها البلاد.

ودعا وفيق جموع المصريين إلى ضرورة إعلاء مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى من أجل استعادة الأمن والاستقرار كاملا، مشددا على ضرورة مساندة القوات المسلحة والشرطة في مهتهم من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف وتحقيق مصلحة البلاد.

يذكر أن مسلسل "الركين" هو آخر الأعمال الدرامية التي قدمها أحمد وفيق على شاشة التليفزيون، وجسد خلاله دور شخصية وصولية وانتهازية يدعى "سميح"، يحاول خلال الأحداث الوصول لأكثر من منصب.