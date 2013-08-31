1500 رحلة و7 آلاف موظف في استقبال ووداع الحجيج

مطار المدينة .. حركة لا تهدأ

ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

كثفت إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة جهودها واستعداداتها وترتيباتها لمواكبة موسم الحج لهذا العام برحلات تقدر بالمئات وآلاف الموظفين بالتعاون مع عدة جهات حكومية.وأوضح مدير عام المطار المهندس عبدالفتاح بن محمد عطا أن الاستعدادات شملت تجهيز صالات السفر والساحات الجوية وتأمين الأجهزة والمعدات وصيانتها وجاهزية تشغيل كاونترات خدمة ضيوف الرحمن التابعة للجوازات والجمارك وشركات الطيران وسيور العفش وبوابات الفحص الأمني، إضافة إلى جدولة رحلات الحج التابعة لشركات الطيران بشكل يحد من تزامن الرحلات ويضمن انسيابية الحركة داخل الصالات والساحة الجوية.وبين عطا أن الخطة راعت أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن والزوار إنفاذا للتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة والمتابعة الدقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة. وأكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل رفع مستوى التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات العاملة بالمطار بما يحقق أعلى مستوى من الأمن والسلامة لضيوف الرحمن ومرافق المطار والحرص على تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج في راحة وطمأنينة مع المحافظة على أعلى درجات الصيانة وسلامة البيئة بالمطار بما يحقق تطلعات المسؤولين في هذا الخصوص.وبين المهندس عطا أن جميع الأجهزة العاملة في المطار تعمل على مدار الساعة بطاقة بشرية تتجاوز 7 آلاف موظف، وذلك وفق خطة تشغيلية تشارك فيها أكثر من 8 جهات حكومية و35 شركة طيران، وذلك لتأمين اجراءات القدوم لنحو 1500 رحلة جوية، وهي مجموع رحلات القدوم لموسم الحج الاول، مشيرا إلى أن المطار بما لديه من إمكانات وكوادر بشرية سيعمل في نجاح إجراءات استقبال ضيوف الرحمن وتوديعهم في وقت قياسي بعد انتهائهم من أداء فريضة الحج بمشيئة الله، وذلك بالتعاون جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.ولفت إلى أن الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام بدأت منذ وقت مبكر من خلال اعتماد خطة متكاملة بعد الوقوف على استعدادات الجهات العاملة بالمطار من شركات طيران وأجهزة أمنية وقطاعات خدمية متعددة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الحج في ما يخص تأمين حافلات النقل وكذلك شركات الطيران لجدولة رحلات الحج وعدم تزامنها حتى لا يحدث تكدس داخل الصالات، فضلا عن توفير الكوادر والأفراد لتشغيل كافة نقاط الخدمة للتأكد من سرعة إنهاء إجراءات الركاب.وأفاد أن المطار شهد العديد من التوسعات وبرامج التطوير المتواصلة خلال الأعوام السابقة التي شملت المشروع العاجل لتوسعة المطار الحالي الذي تم الانتهاء منه بشكل نهائي. وذكر عطا ان العمل سوف يكون على مدار الساعة، وأكد ان مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بات اليوم أحد أهم مطارات المملكة، إلى جانب كونه البوابة الرئيسية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحد المنافذ المهمة لوصول ومغادرة الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.يذكر ان رحلات الحج سوف تصل غرة شهر ذي القعدة القادم.