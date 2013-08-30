العثور على 6 قذائف "أر بي جي" داخل مسجد في مغاغة بالمنيا

كتب : إسلام فهمي منذ 17 دقيقة

أكد مصدر رفيع المستوى بمديرية أمن المنيا، أن أحد المصلين عثر على 6 قذائف "أر بي جي"، في مسجد بمدينة مغاغة شمال المحافظة، وتوجه لقسم الشرطة وأبلغ عن القذائف، ويجرى حاليا تمشيط المنطقة لتحديد وضبط المتهمين.

وتلقى اللواء عبد العزيز قورة مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء على سلطان مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد عثور أحد المصلين بمسجد الفتح بمدينة مغاغة على 6 قذائف "أر بي جي" عقب انتهاء صلاة الجمعة بالمسجد والتي أداها عدداً كبيراً من أنصار الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان المسلمون وأنصارهم والذين حركوا مسيرة حاشدة عقب خروجهم من المسجد.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن وتقرر التحفظ على مكان المضبوطات وتمشيط المنطقة لضبط وتحديد المتهمين، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.