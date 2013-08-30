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مجهولان يستقلان دراجة نارية يطلقان النار أمام مسجد "الحصري" بأكتوبر.. ومواطن يضبطهما بعد صدمهما بسيارته

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مجهولان يستقلان دراجة نارية يطلقان النار أمام مسجد "الحصري" بأكتوبر.. ومواطن يضبطهما بعد صدمهما بسيارته مجهولان يستقلان دراجة نارية يطلقان النار أمام مسجد "الحصري" بأكتوبر.. ومواطن يضبطهما بعد صدمهما بسيارته

كتبت / سمر العشرى

صورة ارشيفية
نجح أحد المواطنين في ضبط مجهولين يستقلان دراجة نارية بعد قيامهما بإطلاق النيران عشوائيًا أمام مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وقال مصدر أمني، في تصريح خاص اليوم، إن مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقا أعيرة نارية من سلاح آلي كان بحوزة أحدهما بشكل عشوائي أمام مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر وحاولا الفرار، إلا أن أحد المواطنين طاردهما بسيارته وتمكن من ضبطهما بعد صدمهما بسيارته.

وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على أحد المجهولين، ونقل الآخر إلى المستشفى ووضع الحراسة الأمنية اللازمة عليه، مشيرًا إلى أنه جاري فحص المتهم المضبوط واستجوابه.

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