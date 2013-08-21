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الجيش اللبنانى يلاحق خلية لتفخيخ السيارات

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الجيش اللبنانى يلاحق خلية لتفخيخ السيارات الجيش اللبنانى يلاحق خلية لتفخيخ السيارات

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى، أن أجهزة الجيش تخوض حربا شاملة على الإرهاب، ولن تتوقف عند انتقادات أو حملات أو صواريخ أو عبوات.

وأشار، فى كلمة له اليوم، الأربعاء، خلال احتفال أقامه الجيش اللبنانى لتكريم الضباط المتقاعدين، إلا أن أجهزة الجيش اللبنانى تتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصديقة لملاحقة الشبكات التخريبية وتنسق معها على أعلى المستويات بصورة دورية من أجل سلامة اللبنانيين والرعايا الغربيين والعرب فى لبنان.

وحول التفجير الأخير فى الضاحية الجنوبية، كشف العماد قهوجى أن الجيش يلاحق منذ أشهر خلية إرهابية تعمل على تفخيخ سيارات وإرسالها إلى مناطق سكنية وكانت سيارة الضاحية أحداها. ولفت إلى أن الخطورة بحسب المعلومات الاستخباراتية للجيش أن هذه الخلية لا تعد لاستهداف منطقة معينة أو طائفة معينة بل هى تحضر لإشعال الفتنة المذهبية عبر استهداف مناطق متنوعة الاتجاهات الطائفية والسياسية. وأكد استعداد وحدات الجيش على الحدود الجنوبية لمواجهة الخطر الدائم الذى يمثله العدو الإسرائيلى على لبنان.

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