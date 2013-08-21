لقاء سويدان تتلقى العزاء فى شقيقها بـ«ملابس بيضاء»

كتب : نورهان طلعت وهند سعد الدين الأربعاء 21-08-2013 08:01

ارتدت لقاء سويدان زياً أبيض اللون فى عزاء شقيقها أحمد موسى، الذى أقيم مساء أمس الأول فى مسجد «الحامدية الشاذلية» فى المهندسين. وحضر العزاء الفنانون: حسين فهمى، الذى اكتفى بتقديم واجب العزاء للرجال دون تعزية طليقته لقاء سويدان، وسامح الصريطى وإلهام شاهين وأنوشكا ومنال سلامة وأحمد صيام ومحمد أبوداود وأشرف عبدالغفور ومروة عبدالمنعم وأمل رزق ونجوى فؤاد وعزة لبيب وعمرو القاضى، والأب بطرس دانيال والشيخ أسامة القوصى.

وأثناء تلقى العزاء انهارت لقاء سويدان وانخرطت فى نوبة بكاء وصراخ حاد فقام المعزون بتهدئتها ومواساتها فى مصابها الأليم. وكان شقيق «سويدان» قد قُتل أثناء مرور مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى أعلى كوبرى 15 مايو أثناء وقوفه فى شرفة منزله بشارع 26 يوليو فأصيب بطلق نارى فى رقبته أودى بحياته على الفور.