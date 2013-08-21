أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

لقاء سويدان تتلقى العزاء فى شقيقها بـ«ملابس بيضاء»

Google+ Print
لقاء سويدان تتلقى العزاء فى شقيقها بـ«ملابس بيضاء» لقاء سويدان تتلقى العزاء فى شقيقها بـ«ملابس بيضاء»

كتب : نورهان طلعت وهند سعد الدين الأربعاء 21-08-2013 08:01

ارتدت لقاء سويدان زياً أبيض اللون فى عزاء شقيقها أحمد موسى، الذى أقيم مساء أمس الأول فى مسجد «الحامدية الشاذلية» فى المهندسين. وحضر العزاء الفنانون: حسين فهمى، الذى اكتفى بتقديم واجب العزاء للرجال دون تعزية طليقته لقاء سويدان، وسامح الصريطى وإلهام شاهين وأنوشكا ومنال سلامة وأحمد صيام ومحمد أبوداود وأشرف عبدالغفور ومروة عبدالمنعم وأمل رزق ونجوى فؤاد وعزة لبيب وعمرو القاضى، والأب بطرس دانيال والشيخ أسامة القوصى.

وأثناء تلقى العزاء انهارت لقاء سويدان وانخرطت فى نوبة بكاء وصراخ حاد فقام المعزون بتهدئتها ومواساتها فى مصابها الأليم. وكان شقيق «سويدان» قد قُتل أثناء مرور مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى أعلى كوبرى 15 مايو أثناء وقوفه فى شرفة منزله بشارع 26 يوليو فأصيب بطلق نارى فى رقبته أودى بحياته على الفور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية