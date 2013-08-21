بالصور| صوفيا فيجارا تتألق في الاحتفال بالذكرى الـ 65 لجوائز "إيمي"

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 21-08-2013 10:23

نظمت أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية الأمريكي حفلا في أحد الفنادق بولاية كاليفورنيا للاحتفال بالذكرى الـ65 لجوائز "إيمي".

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم من أبرزهم الممثلة الشهيرة صوفيا فيجارا، حيث ارتدت جيب قصيرة، واسعة، لونها "موف" وارتدت "تيشيرت" بسيط لونه أسود وحذاء أسود لامع ذا كعب عال.

وأضافت صوفيا فيجارا الإكسسوارات الملونة، حيث ارتدت أساور "موف" وقرط لونه ذهبي لامع، ووضعت المكياج الأسود حول عينيها وملمع شفاه لونه أحمر.

وظهرت الممثلة الأمريكية الشهيرة جين فوندا في الحفل وهي ترتدي بدلة بيضاء و"بلوزة" بيضاء مطبوع عليها "جلد النمر" وارتدت حذاء أبيض كعب عال.

وتألق الممثل آرون بول في الحفل، حيث ارتدى بدلة لونها بني غامق، وأضاف إليها قميص أبيض ورابطة عنق لونها كحلي.

واختارت الممثلة جولي بون فستان لونه "نبيتي" مصنوع من الجلد، وغطى "الدانتيل" كتفها، وأضافت للفستان حذاء أسود ذا كعب عال مفتوح مع حقيبة يد سوداء.