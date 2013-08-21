شيرين: يجب أن ندعم الجيش والشرطة ضد الإرهاب.. وسعيدة بدعم الدول العربية لمصر

كتب : شيماء الحويتى الأربعاء 21-08-2013 14:16

عبرت الممثلة شيرين عن حزنها الشديد لما يحدث في مصر خلال الفترة الأخيرة، وقالت في تصريحها لـ"الوطن": "للأسف الشديد مصر تواجه إرهابا قويا جدا، وإن مصر تعاني من الإرهاب منذ فترة طويلة، والدليل أحداث كثيرة مثل أحداث الأقصر وكنيسة القديسين، ودائما نتهم الطرف الثالث بكل الأحداث والأصابع الخفية، أما الآن قد وضح لكل المصريين أن الطرف الأول هو الطرف الثالث.

وأضافت شيرين: "أنا حزينة على كل نقطة دم شهدتها مصر الفترة الماضية، ولكن كل نقطة دم سقطت على أرض مصر هي تروي أرضها لتزرع آخرون يدافعون عن هذا الوطن"، وقالت إنها "سعيدة بدعم الدول العربية لمصر والوقوف بجنانبنا في هذه المحنة التي أتمنى أن نمر بها بسلام".

وعن موقف الجيش تجاه مصر، أعربت شيرين بأنها "مساندة للجيش قلبا وقالبا وأنها تتمنى أن توجد إمكانية بأنها تتطوع للجيش وتكون معه لمحاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن في هذه الأزمة أو تساعد بأي شيء أيا كان فهي لا تتأخر عن مساعدة بلدها، كما أتمنى أن كل من يستطيع المساعدة بأي شيء لا يتأخر في ذلك حتى لو كانت المساعدة بشكل معنوي ويجب على الجميع مساعدة الجيش والشرطة ومساندتهم للتصدي لأشد أنواع الإرهاب".

وأخيرا، قالت شيرين: "ليس من المفترض أن يكون الخيار إما أن نكون عبيدا أو نقتل، ولكن في هذه الحالة القتل أشرف لنا من العبودية وبلدنا ليست رخيصة أو قليلة، وأتمنى أن يلطف بنا الله ويرحمنا برحمته من الهول الذي نراه وأن نخرج من هذه المحنة والأزمة على خير وأتقدم بالعزاء لكل أسرة شهيد قدم روحه فداءً للوطن".