بالصور| تايلور سويفت تتألق في حفل موسيقي بولاية لوس أنجلوس

كتب : إنجي رأفت منذ 46 دقيقة

أحيت المغنية تايلور سويفت، حفلاً موسيقياً في مسرح بولاية لوس أنجلوس، وحضر الحفل أكثر من 15 ألف شخص للاستمتاع بغنائها وعروضها على المسرح.

وتألقت المغنية تايلور سويفت في الحفل، حيث ارتدت أكثر من 4 بدل استعراضية، ففي أول الحفل ارتدت سويف "شورت" لونه أحمر، ضيقا وقصيرا، و"تيشيرت" لونه أبيض، مكتوب عليه "أحب ولاية لوس أنجلوس" باللون الأحمر حتى ترحب بجمهورها في الحفل.

وانضمت المغنية شير لويد للغناء مع تايلور سويفت على المسرح، وارتدت بدلة لونها أسود ومصنوعة من الجلد وحذاءً لونه أسود، ورقصت لويد مع سويفت على أغنية "Want U Back".

وغيرت تايلور سويفت ملابسها، وارتدت بدلة استعراضية لونها أحمر لامع ومصنوعة من "الترتر" وحذاءً أسود، بكعب عالٍ وارتدت قبعة سوداء ضخمة لامعة.

وفي نهاية الحفل، ظهرت سويف بفستان أحمر طويل ومصنوع من الستان، وارتدت جوارب حمراء لامعة.