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نقل مدير مكتب رئيس جامعة الزقازيق الإخوانى

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نقل مدير مكتب رئيس جامعة الزقازيق الإخوانى نقل مدير مكتب رئيس جامعة الزقازيق الإخوانى

بدأت حركة التطهير والإقصاء لعناصر جماعة الإخوان بجامعة الزقازيق بنقل خالد بغدادى مدير مكتب رئيس الجامعة الإخوان، وجارى حصر من تم توليته مناصب بالجامعة خلال حكم الرئيس المعزول لنقلهم إلى أماكن أخرى. 
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> كان الأساتذة والعاملون بالجامعة قد طالبوا بنقل كل من تولى المناصب من الإخوان الذين تم تصعيدهم دون النظر للخبرة فى فترة حكم الإخوان.

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