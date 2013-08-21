لجان الإخوان تتداول صور الاستيلاء على متعلقات الشرطة بأسوان

تداول نشطاء اللجان الإلكترونية للإخوان المسلمين بأسوان صوراً لأحداث احتجاز ضباط وقيادات مديرية أمن أسوان، خلال أحداث أربعاء فض الاعتصام.

وتظهر الصور فرحة نشطاء الإخوان على الفيس بوك بـ"انتصارهم" على جهاز الشرطة، بعد إشعال النيران فى 7 تشكيلات أمن مركزى، والاستيلاء على أسلحة جديدة متطورة كانت الشرطة قد استخدمتها فى إطلاق النار فى الهواء لتفريق المتظاهرين.

كما تظهر الصور استيلاء أنصار الإخوان على متعلقات وشارات الضباط والقيادات.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن أسوان حاولت التدخل لفض اعتصام جماعة الإخوان وأنصارهم أمام ديوان عام محافظة أسوان، ومحاصرته وتحطيمه بالحجارة وإشعال النيران فيه، وتمكنت القوات من فض الاعتصام بواسطة قنابل الغاز لتفريق المتجمهرين، إلا أن الإخوان حاصروا القوات أمام ديوان المحافظة ورشقوهم بالحجارة، واحتجزوا 14 ضابطاً وقيادياً بالمديرية، بالإضافة إلى عدد من المجندين، بعد نفاد الذخيرة، واصطحبوهم إلى إحدى خيامهم وقاموا بسحلهم والتعدى عليهم، وتم نقلهم للمستشفى العسكرى بأسوان فى حالة خطرة، وهوما استدعى سفر 8 منهم إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة لاستكمال علاجهم نظراً لخطورة حالتهم الصحية.