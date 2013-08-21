"مصر الأفضل" تبدأ حملة مقاطعة منتجات الدولة الداعمة لإرهاب الإخوان

قالت هدى عبد الغفار المتحدثة الإعلامية لحركة مصر الأفضل بالإسماعيلية، إن الحركة أعلنت بدء مقاطعة جميع المنتجات الأمريكية والتركية والدنماركية والألمانية فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعد الاتفاق على المقاطعة من خلال اجتماع موسع لأعضاء الحركة، وتمت خلاله مناقشة مقترحات الأعضاء وأهالى الإسماعيلية بتفعيل المقاطعة.

وأشارت إلى أن مصر تقوم باستيراد منتجات عديدة من تركيا، وبالتالى تجنى أرباحا كبيرة، مشيرا إلى أنه إذا تمت مقاطعة المنتجات التركية فسوف تحدث خسائر كبيرة للجانب التركى، مطالبة بسحب السفير المصرى من تركيا ردا على تصريحات أردوغان الهمجية وأيضا بسبب دعمه للإخوان بالأسلحة والمال والتحريض على العنف بمصر.