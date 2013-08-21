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السويدى: ترشيح رئيس غرفة الصناعات الغذائية للجنة الدستور

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السويدى: ترشيح رئيس غرفة الصناعات الغذائية للجنة الدستور السويدى: ترشيح رئيس غرفة الصناعات الغذائية للجنة الدستور

قال محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة الاتحاد استقر على ترشيح المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية، للجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المعطل.

وأضاف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس طارق توفيق كان أحد أعضاء مجموعة الثمانية، والتى شكلها مجلس إدارة الاتحاد أثناء وضع الدستور الجديد برئاسة المستشار حسام الغريانى.

ولفت إلى أن اللجنة انتهت فى يوليو الماضى من وضع المقترحات الخاصة للمواد الدستورية ذات الصلة بالشأن الاقتصادى، والتى تضمن مجموعة من المواد الدستورية الخاصة بالعمل والعمالة والملكية والتعاونيات والبحث العلمى ومحو الأمية، والتى من شأنها العمل على تحقيق النمو وجذب الاستثمار، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وحماية مستقبل وثروتها.

وكان المستشار على عوض، مقرر لجنة تعديل الدستور، قد أكد أن اللجنة سوف تنتهى من عملها يوم الأحد ١٨ أغسطس الجارى، وستعلن عن التعديلات التى أجرتها على مواد الدستور، لترفعها إلى لجنة الخمسين التى ستكون بمثابة حلقة وصل بين المجتمع ولجنة الخبراء، حيث ستقوم لجنة الخمسين بعمل حوار مجتمعى حول التعديلات التى توصلت إليها لجنة الخبراء القانونية. وقال عوض، إن ما توصلت إليه لجنة الخبراء من تعديلات وصياغات ليست ملزمة للجنة الخمسين.

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