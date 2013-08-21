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ضبط 1400 مجسم كرة أرضية تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان

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ضبط 1400 مجسم كرة أرضية تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان ضبط 1400 مجسم كرة أرضية تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان

تمكنت سلطات الجمارك بميناء الإسكندرية، من ضبط شحنة أسلحة قادمة من تركيا، تحتوى على 17 ألفا و600 مسدس صوت معدل تركى الصنع، يمكن استخدامها فى إطلاق الذخيرة الحية، وذلك ضمن حاويتين الواحدة منهم 40 قدمًا، وتحتوى على 3 أطنان، تقدر قيمتهما بنحو 8.5 مليون جنيه.

وصرح فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك، فى بيان له اليوم الأربعاء، بأن الشحنة وصلت ميناء الاسكندرية يوم 12 يونيو الماضى، وحاول المستورد التخلص من الشحنة خلال الفترة الماضية وإعادة تصديرها مرة أخرى إلى تركيا عند تأكده من قيام مسئولى الجمارك بفحص الشحنة بأجهزة الكشف بالأشعة الحديثة التى تستعين بها المصلحة.

وأوضح الخباطى أن الشحنة مسجلة على أنها عبارة عن أدوات تجميل، وتم الكشف عن محتوياتها بعد استئذان النيابة العامة وإخطار المستورد، وجارى حاليا عرض الضبطية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى صعيد آخر تمكنت مصلحة الجمارك بميناء العين السخنة من ضبط شحنة قادمة من الصين على أنها تحوى أدوات مكتبية بها عدد 1410 مجسم كرة أرضية تحتوى على خريطة مزورة، تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان، وذلك بالمخالفة للواقع القانونى بتواجد تلك المنطقة ضمن حدود جمهورية العربية، وتقوم النيابة العامة حاليا بالتحقيق فى هذه الواقعة.

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مصر 365

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