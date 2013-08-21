"موبايلى" السعودية تبدأ إجراءات الاستحواذ على حصة مسيطرة فى "عذيب"

وقعت شركة "بيانات"، واحدة من شركات "موبايلى" السعودية، مع بعض المساهمين المؤسسين لشركة "اتحاد عذيب للاتصالات" المشغل الثانى للهاتف الثابت بالسعودية، مذكرة تفاهم لاستحواذ الأولى على حصة مسيطرة فى "عذيب".

وقالت الشركتان المدرجتان فى البورصة السعودية، "موبايلى"، و"عذيب"، فى بيانين منفصلين، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تتضمن الشروط التى من المتوقع على أساسها إبرام اتفاقيات نهائية لاستحواذ شركة بيانات على حصة مسيطرة فى شركة اتحاد عذيب.

ولم تتطرق الشركتان لحجم الحصة التى تعتزم بيانات شرائها من عذيب، وبالتالى عدم تحديد قيمة للصفقة.

وتملك "موبايلى" وهى المشغل الثانى لخدمات الاتصالات المتنقلة، شركة "بيانات" بنسبة 100%، ويبلغ رأسمال "بيانات" نحو 1.5 مليار ريال.

ويبلغ رأسمال "اتحاد عذيب" نحو 1.575 مليار ريال، ويعد أبرز مؤسسيها هم شركات (عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولات وشركة الانترنت السعودية).