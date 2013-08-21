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السعودية تطلب عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن حول سوريا

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السعودية تطلب عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن حول سوريا السعودية تطلب عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن حول سوريا

طالبت المملكة العربى بعقد اجتماع فورى لمجلس الأمن الدولى حول سوريا بعد شن قوات تابعة للرئيس السورى بشار الأسد هجوما بأسلحة كيماوية.

وكان الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية أعلن أن 650 شخصا قتلوا فى "هجوم كيميائى" نفذته قوات النظام اليوم الأربعاء، فى ريف دمشق.

وكان رئيس الائتلاف أحمد الجربا والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، طالبا لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيميائية الموجودة فى سوريا بالتوجه إلى مكان المجزرة للتحقيق.

ومنذ الصباح، يتحدث الناشطون المعارضون عن مئات القتلى فى قصف من القوات النظامية تستخدم فيه الغازات السامة، بحسب قولهم، بينما أورد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن "مائة شخص على الأقل قتلوا فى قصف لا سابق له على مناطق عديدة فى ريف دمشق مصدره قوات النظام".

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مصر 365

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