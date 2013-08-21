قيادى عمالى يطالب بنسبة للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد

طالب محمد الباجورى، رئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز – ناتجاس، اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور باستمرار وضع العمال والفلاحين داخل البرلمان، وبأن ينص الدستور الجديد على ذلك.

وأكد "الباجورى" أن تخصيص نسبة 50% من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين أمر فى غاية الأهمية، ومبدأ يعبر عن تكوين المجتمع المصرى، حيث إن الغالبية العظمى فى المجتمع من العمال والفلاحين، وقد وضعت الدولة فى الستينيات تعريفًا محددًا وواضحًا للعامل والفلاح، وكان ذلك التعريف مناسبًا لهذه المرحلة، ولكن فى عهد مبارك اختلطت المعايير، ودخل فى صفوف العمال والفلاحين أصحاب الأراضى ومن سرقوا أموال الدولة، وأصحاب المصانع ورجال المال والأعمال، وبعض المهنيين، أما فى الوقت الحالى فقد أصاب الفقر والظلم والحرمان والغلاء غالبية العمال والفلاحين مما جعلهم غير قادرين على دخول البرلمان.

وأضاف أن الدستور، لابد أن يحدد طرق إثبات المتقدمين على هذه المقاعد حتى لا يدخل عليها رجال أعمال ولواءات شرطة، كما يحدث حاليًا، خاصة أن هناك اتجاها داخل لجنة التعديلات الدستورية على إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى.

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