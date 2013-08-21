جهاز مسح ثلاثى الأبعاد للكشف عن أضرار الكعب العالى

يتوافر حاليا فى المستشفى الملكى الوطنى لجراحة العظام فى ستانمور بالعاصمة البريطانية لندن أول جهاز مسح ثلاثى الأبعاد فى العالم يكشف عن الأضرار البالغة التى تسببها الأحذية ذات الكعب العالى لأقدام النساء.

وقال أطباء بالمستشفى أن ارتداء الكعوب العالية يجعل ثقل وزن الجسم بأكمله محملا على المنطقة الأمامية من القدم، مما يتسبب فى التهاب المفاصل وخدوش فى أصابع الأقدام وظهور أورام مؤلمة بها.

وأشاروا، وفقا لصحيفة ديلى إكسبريس البريطانية، إلى أن جهاز المسح الجديد ثلاثى الأبعاد، الذى يبلغ ثمنه 200 ألف جنيه استرلينى، يقوم بمسح 360 درجة لقدم المريضة خلال 60 ثانية، وهو أدق بكثير من جهاز أشعة "إكس" التقليدى.

ويزود الجهاز الجديد الأطباء بمعلومات أكثر، وهو يظهر أن التشوه الذى يحدث فى القدم نتيجة لارتداء الكعب العالى أكثر تعقيدا مما كان يعتقد فى السابق.

وأوضح الأطباء أن ارتداء الكعب العالى لمدة ساعة أو ساعتين خلال حفل مسائى على سبيل المثال لا يمثل مشكلة، غير أن التعود على هذا الأمر لمدة تصل إلى ثمان ساعات يوميا لسنوات يتسبب فى حدوث عدة مشاكل.

وكشف استطلاع للرأى أجرى بين مرضى العظام بالمستشفى أن 57 بالمائة عانوا من ألم مبرح نتيجة لارتداء أحذية غير مريحة مثل الكعب العالى.