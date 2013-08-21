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دراسة: ارتفاع الكولسترول قد يصيب الرجال فى منتصف العمر بأزمة قلبية

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دراسة: ارتفاع الكولسترول قد يصيب الرجال فى منتصف العمر بأزمة قلبية دراسة: ارتفاع الكولسترول قد يصيب الرجال فى منتصف العمر بأزمة قلبية

كشفت دراسة نرويجية حديثة أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع فى مستوى الكولسترول فى مرحلة منتصف العمر تزيد لديهم فرص الإصابة بأزمة قلبية مقارنة بالنساء من نفس الفئة العمرية ولديهن نفس معدل الكولسترول المرتفع.

وشملت الدراسة، التى أجراها باحثون بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أكثر من 40 ألف رجل وامرأة فى النرويج، وأظهرت أن الرجال فى منتصف العمر، ويعانون من ارتفاع فى الكولسترول يتعرضون لآثار سلبية لم يجدها الباحثون عند النساء.

وقال القائمون على الدراسة، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، أن معدلات الكولسترول المرتفعة تضر بالرجال فى منتصف العمر، أكثر من النساء، لذا يجب أن تتجه الجهود الوقائية الخاصة بجنس الرجال إلى حمايتهم من الإصابة بأى أزمة قلبية محتملة.

وأجرى الباحثون الدراسة على 23 ألفا و525 امرأة و20 ألفا، و725 رجلا، أقل من 60 عاما لمدة 12 عاما، وسجلوا حالات إصابة بأزمات قلبية عند 157 امرأة، مقابل 553 حالة بين الرجال.

كما أجرى الباحثون أيضا تجربة ثانية على مجموعة من المشاركين بلغت أعمارهم 60 عاما، أو أكثر، غير أنها لم تظهر أى دليل على وجود الآثار السلبية لارتفاع الكولسترول على الرجال مثل مرحلة منتصف العمر.

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