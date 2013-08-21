دراسة: المشروبات المحتوية على الكافيين تفيد الكبد

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن تناول كميات متزايدة من الكافيين يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد المدهن غير الكحولى وفقا لأحدث الأبحاث التى نشرت فى مجلة "أمراض الكبد"الأمريكية.

كان العلماء بجامعة "ديوك"الأمريكية قد أجروا أبحاثهم على مجموعة من الخلايا المستنبطة لعدد من فئران التجار كنموذج لتحليل تأثير تناول الكافيين على أمراض الكبد.

وقد وجدت الدراسة أن كميات الكافيين المستهلكة بما يعادل أربعة أكواب من القهوة والشاى يوميا قد تحمى وتمنع من التعرض للإصابة بتدهن الكبد أو زيادة حدته فى حالة الإصابة به.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن "مؤسسة الكبد الأمريكية"، أوضح الباحثون أن إصابة البعض بتدهن الكبد تنجم عن زايدة تراكم معدلات الدهون حول خلايا الكبد وهى الحالة المرضية- التى لا علاج لها سوى اتباع نظام غذائى متوازن خال من الدهون مع ممارسة الرياضة بصورة منتظمة – ليعانى منها ما يقرب من ربع الأمريكيين.

كما أكدت الأبحاث أن الكافيين يعمل على تقليل المحتوى الدهنى داخل الكبد ويقلل من عملية الأكسدة الضارة بخلايا الكبد.